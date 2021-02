Manchester United, Solskjer: "Pogba out per tutto febbraio. Mata? Ci è mancata la sua qualità"

vedi letture

“Pogba si sta riprendendo bene, ma ci vorranno ancora alcune settimane per averlo a disposizione. Non penso che giocherà prima della fine di febbraio, ma è vicino al rientro”. Esordisce così Ole Gunnar Solskjaer nella conferenza stampa della vigilia prima della sfida contro la Real Sociedad: “A parte questo abbiamo un paio di dubbi sulla formazione, la condizione di Scott (McTominay) e Anthonu (Martial) andrà valutata, mentre Donny (Van de Beek) e Edinson (Cavani) sono fuori per problemi muscolari e non saranno della gara. - continua il norvegese – Mata? È stato fermo per un po' di tempo e ci è mancato perché lui sa creare occasioni dal nulla. Ora però è tornato e viaggerà con noi. Non so se sarà in campo, ma se giocherà sono certo che vorrà dimostrare anche ai suoi connazionali che è ancora un calciatore di qualità”.