Ufficiale Manchester United, via Pellistri: l'uruguaiano passa a titolo definitivo al Panathinaikos

Dall'Inghilterra alla Grecia, dal Manchester United al Panathinaikos. Facundo Pellistri lascia la Premier League e i Red Devils dopo quattro anni e vola dal suo connazionale Diego Alonso, allenatore del sodalizio di Atene, tra l'altro fattore fondamentale per il completamento dell'operazione, chiusa a titolo definitivo. L'affare è ormai ufficiale, annunciato da entrambi i club.

I dettagli dell'operazione

Il Panathinaikos ha trovato nei giorni scorsi l'accordo per l'acquisto di Facundo Pellistri dal Manchester United. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'esterno si trasferirà in Grecia per quasi 6 milioni di euro e lascerà Old Trafford senza aver lasciato il segno nei suoi 4 anni a Old Trafford.