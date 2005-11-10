Ufficiale Marcos Alonso rinnova con il Celta Vigo: l'ex Fiorentina giocherà in Europa a 35 anni

Marcos Alonso continuerà al Celta Vigo. L'ex terzino sinistro della Fiorentina a 35 anni non appende ancora gli scarpini al chiodo ma rinnova il contratto con il club spagnolo per altri due anni (fino all'estate del 2028). Era desiderio condiviso dei Celestes e di mister Claudio Giraldez che rimanesse. Il calciatore inizierà fin da subito il ritiro precampionato con i suoi compagni di squadra, dopo una stagione da assoluto indispensabile: 3.759 minuti (più di tutti) in 43 partite, nelle quali ha segnato un gol. Nei suoi due anni a Vigo conta 76 apparizioni e 5 gol.

"Il difensore madrileno rimarrà legato alla squadra celeste per altre due stagioni, apportando la sua esperienza, leadership e maturità a una squadra che tornerà a competere nella UEFA Europa League per la seconda stagione consecutiva", informa tramite comunicato ufficiale il Celta Vigo.

"Con una traiettoria straordinaria e totalmente impegnato nei valori del club, Marcos Alonso affronta ora una nuova tappa con l'entusiasmo di continuare a far divertire il "celtismo" in una stagione appena iniziata e che promette già grandi emozioni. Congratulazioni, Marcos!", la chiusura della nota ufficiale della società della Liga. Il 35enne era finito svincolato dopo la scadenza naturale del contratto lo scorso 30 giugno, salvo poi il raggiungimento di un nuovo accordo con il Celta. In passato ha indossato anche la maglia della Fiorentina, in Serie A, con 85 presenze e 5 reti.