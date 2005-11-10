Ufficiale PSG, nuovo prestito per Moscardo: il brasiliano vestirà la maglia dell'Espanyol

Il Paris Saint-Germain ha ceduto Gabriel Moscardo all'Espanyol in prestito per una stagione. L'accordo non prevede il diritto di riscatto.

Il Paris Saint-Germain ha annunciato che Gabriel Moscardo giocherà la stagione 2026/27 in prestito al RCD Espanyol. Il trasferimento è a titolo temporaneo e non prevede alcun diritto di riscatto.

Moscardo è entrato nel settore giovanile del Corinthians nel 2017, a soli 12 anni, crescendo fino all'esordio in prima squadra nell'estate del 2023.

Nato a Taubaté, nello Stato di San Paolo, il centrocampista ha debuttato tra i professionisti il 28 giugno 2023, a 17 anni, entrando dalla panchina nella vittoria per 3-0 contro il Liverpool Montevideo in Copa Libertadores. Grazie alle sue qualità nel recupero del pallone e alla sua fisicità, si è rapidamente ritagliato un ruolo da titolare, chiudendo la stagione con 25 presenze, un gol e un assist.

Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione con la nazionale brasiliana Under 23, con cui ha disputato un'amichevole contro il Marocco il 7 settembre 2023.

Il 24 gennaio 2024 Moscardo ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con il Paris Saint-Germain. Dopo essere rimasto in prestito al Corinthians fino al termine della stagione, si è aggregato ai parigini durante la preparazione estiva, collezionando una presenza nell'amichevole contro lo Sturm Graz.

Nella stagione 2024/25 ha giocato in prestito allo Stade de Reims, totalizzando 10 presenze e segnando un gol in Coppa di Francia. Nello stesso periodo ha preso parte al Sudamericano Under 20 con il Brasile, contribuendo alla vittoria del torneo con un gol e un assist in nove partite.

Rientrato al PSG nell'estate successiva, ha fatto parte della rosa impegnata nel Mondiale per Club negli Stati Uniti prima di essere ceduto in prestito allo Sporting Braga. Con il club portoghese ha disputato 39 partite in tutte le competizioni, venendo impiegato spesso anche come difensore centrale e mettendo a referto un gol e un assist.

Ora il PSG ha ufficializzato un nuovo prestito: Moscardo trascorrerà la prossima stagione con la maglia dell'Espanyol.