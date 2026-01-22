Marcos Alonso: "Al Celta sto bene e mi sento in forma. Futuro? Ci penserò più avanti"

Nonostante il contratto in scadenza a fine stagione il difensore Marcos Alonso ha spiegato di non guardare al futuro e di essere concentrato solo sul presente dribblando così le domande sul proprio destino al termine di questa annata calcistica: “Sono molto contento qui, ho un bel rapporto sia con il club sia con i miei compagni e fisicamente mi sento benissimo. - ha spiegato l’ex di Chelsea, Fiorentina e Barcellona – Al momento sono concentrato sulle prossime sfide contro Lille e Real Sociedad. Futuro? Sarà una decisione che prenderò più avanti”.

In questa stagione il difensore, che ormai è stato spostato stabilmente al centro dalla fascia sinistra coperta per gran parte della sua carriera, classe ‘90 ha collezionato 20 presenze (17 in campionato e 3 in Europa League) mettendo a segno una rete saltando solo tre gare, a cavallo di agosto e settembre, per un problemino fisico.