Marketing troppo provocatorio: il Norwich cancella l'accordo con agenzia di scommesse asiatica

Il Norwich - squadra neo-promossa in Premier League - ha tagliato i ponti con il suo nuovo sponsor BK8, dopo le lamentele dei tifosi causate dal marketing decisamente troppo "provocatorio" della famosa società di scommesse. Il club inglese aveva annunciato solo tre giorni fa un accordo di partnership con l'azienda asiatica, che sarebbe stata il nuovo partner principale per la stagione 2021-22 per 5 milioni di sterline. Oggi, però, ha comunicato di aver posto fine alla collaborazione: "Il Norwich City annuncia la risoluzione reciproca della partnership commerciale del club con BK8. Il club e BK8 hanno studiato i feedback dei tifosi e degli altri partner commerciali e, dopo molte discussioni, hanno deciso di porre fine immediatamente alla partnership".

I motivi - Sul canale YouTube in lingua thailandese di BK8 è stato pubblicato, nel 2019, un video con mezzo milione di visualizzazioni che mostrava quattro giovani donne che simulavano un atto sessuale con una salsiccia. Il video era stato reso "privato" lunedì pomeriggio e successivamente rimosso. Un altro video, anch'esso rimosso lunedì, mostrava alcune donne in atteggiamenti espliciti, senza però nudi integrali, che avrebbero attivato i rigidi filtri di YouTube. Su TikTok, alcuni collaboratori avevano postato altri video provocatori. Per questi motivi si è scatenata una vera e propria protesta, che ha portato il club a chiudere ogni rapporto con BK8.