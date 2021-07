Marsiglia, Gerson si presenta: "Torno in Europa più maturo, la prima volta ero giovane"

A Marsiglia è il giorno di Gerson. Il centrocampista brasiliano, ex di Roma e Fiorentina, è stato presentato oggi in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere qui, di avere avuto questa opportunità di tornare in Europa. La prima volta ero molto giovane ma ho imparato molto. Ho più maturità. faremo una grande stagione. Sono in un club molto grande e so che i tifosi sono calorosi. So anche che c'è pressione", ha detto il giocatore.