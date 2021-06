Marsiglia, il silenzio di Almada preoccupa Sampaoli: l'argentino si allontana

vedi letture

Il Marsiglia sembrava vicino all'acquisto del talento del Velez Thiago Almada, già seguito con interesse da parte dell'Inter, ma negli ultimi giorni la trattativa si è improvvisamente bloccata, con i francesi che ora temono che non si possa arrivare alla fumata bianca. Secondo La Provence, il tecnico Sampaoli è rimasto stupito dal silenzio dello stesso calciatore, che è pronto per volare in Europa ma che sta prendendo tempo. Il Velez dal canto suo, aveva già rifiutato offerte importanti arrivate da club di prima fascia come Barcellona e Man City.