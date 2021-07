Marsiglia, niente da fare per il ritorno di Ben Arfa. Il giocatore non interessa a Sampaoli

Hatem Ben Arfa non vestirà nuovamente la maglia del Marsiglia, già indossata dal 2008 al 2010. Il classe '87, svincolatosi da poco dal Bordeaux, secondo Footmercato, avrebbe chiesto al club di incontrare il tecnico Jorge Sampaoli per parlare del suo ritorno nel club, ma avrebbe ricevuto un secco no. Il Marsiglia infatti avrebbe fatto sapere al giocatore che per ora non c'è posto per lui in squadra.