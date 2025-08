Ufficiale Meteora in A, Schiappacasse torna a casa dopo 10 anni: firma col River Montevideo

A dieci anni dal suo debutto tra i professionisti, Nicolas Schiappacasse è pronto a riscrivere la sua storia con il River Plate di Montevideo. Il club del Prado ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante classe 1999 con un annuncio sui social: prima una foto di spalle con la maglia numero 30, poi uno scatto frontale accompagnato da un caloroso messaggio di bentornato.

Il Chapa, oggi 26enne, aveva esordito in Primera División con la maglia di River a soli 16 anni nel 2015, dopo aver brillato nelle giovanili. Quel precoce talento lo aveva portato a vestire le maglie di club europei come Atletico Madrid, Rayo Majadahonda, Parma, Sassuolo e Famalicão. L’atteso salto di qualità nel Vecchio Continente, purtroppo, non è mai arrivato.

Tornato in Uruguay, ha indossato le maglie di Peñarol - dove ha vinto il campionato - La Luz, Belgrano de Córdoba e recentemente Miramar Misiones. Nel 2023 è stato anche convocato nella selezione uruguaiana formata da giocatori del campionato locale, dimostrando segnali di rinascita. Ora Schiappacasse ritrova il club che lo ha lanciato, guidato da Julio Ribas, con un obiettivo chiaro: aiutare il River Plate a salvarsi in un Torneo Clausura 2025 che si preannuncia combattuto. Un ritorno dal sapore speciale, nel momento più delicato per il club.