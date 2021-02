Molde-Hoffenheim, Hoeness: “Dobbiamo migliorare sotto porta per passare il turno"

Il tecnico dell’Hoffenheim Sebastian Hoeness ha parlato della situazione in casa tedesca in vista della sfida d’Europa League contro il Molde: “Purtroppo Nordtveit e Kramaric non sono a nostra disposizione, così come Belfodil e Skov. Abbiamo guardato tante partite del Molde, una squadra che lo scorso anno è arrivata seconda e che ha un ottimo modo di gestire la palla partendo dal basso. È un buon avversario, ma noi abbiamo l’ambizione di passare il turno e non sottovaluteremo l’avversario. - continua Hoeness – In Norvegia giocheremo sull’erba artificiale e vedremo se sarà un vantaggio per loro. Dortmund? È stata une bella prestazione per noi, anche se il risultato non ci soddisfa appieno. Dobbiamo migliorare specialmente sotto la porta avversaria e se ci riusciremo allora conquisteremo un risultato positivo contro il Molde”.