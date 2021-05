Monaco, Volland: "Col Lione sfida molto difficile ma noi non sentiamo la pressione"

L'attaccante del Monaco Kevin Volland ha parlato in conferenza stampa del match contro il Lione: "Le partite di coppa sono sempre dure e speciali. Sarà lo stesso per questa partita di fine stagione. Non sentiamo la pressione, vogliamo vincere questa partita. Penso che sarà una sfida davvero, davvero difficile. Il Lione lotterà per fare punti, ma lo faremo anche noi. Al momento siamo molto forti, quindi abbiamo molta fiducia".