Monchi vicino a due rinnovi fondamentali per il Siviglia: Diego Carlos e Lucas Ocampos

Il Siviglia non ha alcuna intenzione di cedere i suoi pezzi più pregiati dopo l'ottima stagione 2020-21, ma di blindarli. Come riporta As, Monchi sarebbe a un passo infatti dai rinnovi di contratto del difensore Diego Carlos e dell'esterno offensivo, ex Genoa e Milan, Lucas Ocampos.

I due leader della rosa di Lopetegui otterranno un importante adeguamento salariale, che permetterà così ai biancorossi di respingere le avances delle big di Premier League, de LaLiga e del Paris Saint-Germain in vista di questa estate di calciomercato.