Ufficiale Morales lascia il Villarreal e torna a casa: definito il suo ritorno nelle file del Levante

Ritorno nostalgico per il Levante, che accoglie nuovamente José Morales (attaccante reduce da un'esperienza al Villarreal). Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Levante UD e José Morales uniscono nuovamente le loro strade dopo aver raggiunto un accordo per il suo inserimento nel Levante fino a giugno 2025, con l'opzione per un'altra stagione. Il giocatore arriva libero al club degli Orriols dopo aver concluso la sua relazione con il Villarreal CF. José Morales vestirà ancora una volta la maglia del Levante UD dopo aver raggiunto un accordo con l'entità del Levante per tornare in quella che considera la sua casa.

Il calciatore è entrato nel club nel 2011 per rinforzare l'Atlético Levante UD. Dopo due ottime stagioni nella squadra riserve, in cui ha gareggiato per la promozione in Seconda Divisione B e Seconda Divisione , nel 2013 ha firmato il rinnovo ed è andato, in prestito, all'SD Eibar . Con la squadra degli armaioli ottenne la promozione nella massima categoria . Al suo ritorno al Levante, l'UD divenne uno dei pezzi fondamentali della squadra, difendendo anche la fascia di capitano.

Dopo aver terminato il suo periodo da granota, il giocatore del Real Madrid è entrato a far parte del Villarreal CF , difendendo i suoi interessi per due stagioni in cui ha potuto debuttare nelle competizioni europee partecipando alla UEFA Conference League e alla UEFA Europa League.

'El Comandante', durante la sua carriera da giocatore del Levante, ha difeso la maglia del Barça in 311 partite ufficiali con la prima squadra , diventando così il secondo giocatore con più partite giocate nelle categorie professionistiche , dietro a Félix Ettien (324), e il quarto nella classifica generale , dietro Agustín Dolz (346), Ettien (324) e Latorre (317). Inoltre, i 63 gol segnati nella massima categoria gli hanno permesso di occupare il primo posto nella classifica dei marcatori levantini della Prima Divisione".