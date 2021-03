Mourinho: "Chi mi critica crede di poter discutere con uno degli allenatori migliori al mondo?"

vedi letture

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in occasione di un evento organizzato da uno sponsor degli Spurs dopo le tante critiche subite in seguito all'eliminazione dall'Europa League per mano della Dinamo Zagabria: "I critici credono di poter discutere di calcio con uno dei migliori allenatori al mondo. Non credo che si possa discutere di missili con chi lavora alla NASA. Ci sono tanti mourinhisti (inteso come supporters di Mourinho, ndr) per il mondo e gioco per loro".