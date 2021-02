Mourinho e l'ennesima esclusione di Bale. Il tecnico alla giornalista: "Non meriti risposta"

Nel derby perso dal Tottenham contro il Chelsea non è passata inosservata l'esclusione di Gareth Bale. L'ennesima quest'anno. Il gallese, dopo la partita da titolare giocata contro il Brighton è stato nuovamente lasciato in panchina, peraltro per tutto l'incontro: "Faccio del mio meglio. Sta facendo del mio meglio. Ognuno fa del suo meglio" commenta laconico in conferenza stampa. Diverso l'atteggiamento nell'immediato post-partita con una giornalista di TalkSPORT. Nella circostanza, sulla decisione di lasciar fuori il gallese ha risposto: "Bella domanda, ma non meriti una risposta".