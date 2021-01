Moyes fa gli auguri a Rooney: "Il suo amore per il calcio lo spingerà verso il successo"

David Moyes è stato l'allenatore che ha fatto esordire Wayne Rooney con la maglia dell'Everton, all'età di 16 anni. Il tecnico ha voluto fare gli auguri al suo vecchio allievo, che oggi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per guidare il Derby County: "Lo conosco da quando era un ragazzo, è sempre stato un giocatore straordinario. Le sue capacità colpivano, non erano comuni tra i ragazzi. Lo abbiamo fatto debuttare e tutti conoscono quello che ha fatto in carriera. È diventato il miglior marcatore del Manchester United, il miglior marcatore dell'Inghilterra, davvero incredibile. Se ha scelto di smettere di giocare, lo ha fatto per un giusto motivo e perché vuole che il suo futuro sia in panchina. Sta entrando in un mondo completamente diverso e non tutti i migliori giocatori sono diventati grandi allenatori. Ma l'amore di Wayne per il calcio, la sua grinta, il suo atteggiamento gli consentiranno di avere successo".