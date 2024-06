Ufficiale Murgia resta in Romania. Rinnovato il prestito all'Hermannstadt, non tornerà alla SPAL

Alessandro Murgia resta in Romania. Come avevamo anticipato qualche giorno fa , il 27enne cresciuto nel settore giovanile della Lazio giocherà per un'altra stagione nell'Hermannstadt, che è riuscito a prolungare il prestito.

Il centrocampista lascia di nuovo la SPAL e il club di Sibiu potrà esercitare l'opzione di acquisto al termine della stagione. Questo il comunicato: "Poco fa, A.F.C.Hermannstadt e la società Spal (ITA) hanno firmato un accordo per il prestito del centrocampista centrale Sandro Murgia per la stagione 2024-2025. In questa transazione, FCH ha una clausola attraverso la quale può acquistare definitivamente il centrocampista italiano, che ha colpito nella stagione precedente per prestazioni, professionalità e atteggiamento".