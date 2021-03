Mutu fuori dall'Europeo U21, due grandi ex si dividono: "Che scelte ha fatto?" "Non ha colpe"

La Romania vola fuori dall'Europeo Under 21 a causa della differenza reti e, nonostante finisca il girone imbattuta, è processo al ct Adrian Mutu. "L'Olanda ha fatto il suo mestiere battendo 6-1 l'Ungheria -ha spiegato un grande ex come Florin Prunea-, e il futuro non promette nulla di buono. Dovremo prenderci cura di questa generazione ma quella precedente mi sembra fosse anche migliore. Non capisco le scelte di formazione di Mutu". Sempre a Prosport, ha parlato un altro grande ex del calcio rumeno come Ilie Dumitrescu. "Mutu è stato senza giocatori pesanti come Coman, Man, Hagi e Mihaila ed è stato fino al 90° in corsa per passare. A parte Dragusin, che alla Juventus non gioca e non ha giocato mai, ci sono solo ragazzi dal nostro campionato".