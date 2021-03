Nani ripercorre i suoi successi a Manchester: "Mister Ferguson mi ha insegnato a vivere"

Nani, storico campione del Manchester United, ha dedicato un pensiero a mister Ferguson e ai tanti trofei vinti sotto la sua guida in Inghilterra: "Ricordo tutti i titoli vinti con Ferguson, eravamo fortunati ad avere un allenatore del genere. Con lui abbiamo vinto tantissimo al Manchester. Personalmente ho avuto tanto da imparare per riuscire ad adattarmi alle sue richieste e al suo stile. È stato difficile, non capivo certe cose perché ero troppo emozionale. Avevo un background ben preciso e quindi anche bisogno di alcune lezioni di vita, poi ho compreso che la cosa più importante per lui era avere un dialogo coi suoi giocatori. Il dialogo doveva essere sempre onesto e sincero, contava solo la verità e Ferguson era sempre pronto ad ascoltare i nostri bisogni", le dichiarazioni del portoghese oggi all'Orlando City.

