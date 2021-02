Newcastle, che mazzata per Bruce! Wilson fuori per infortunio, rischia 2 mesi di stop

L'attaccante del Newcastle United, Callum Wilson, resterà fuori per 6-8 settimane a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Wilson, 28 anni, è stato costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo della sfida di sabato contro il Southampton. Steve Bruce, tecnico dei Magpies, ha dichiarato: "Perdere tre giocatori, compreso il centravanti, per diverse settimane è una pillola amara. Non pensiamo che abbia bisogno di un'operazione, ma ci vuole tempo". Il nazionale inglese è il capocannoniere del Newcastle in questa stagione, con 10 gol in 23 presenze.