Niente gol con la Svezia per Ibra, ma è ancora decisivo: assist di tacco per l'1-0 sul Kosovo

vedi letture

Pur essendo rimasto nuovamente a secco nell'ampia vittoria per tre reti a zero della sua Svezia contro il Kosovo, Zlatan Ibrahimovic si è distinto ancora con una prestazione di assoluto livello: il centravanti del Milan ha prima servito un pregevole assist (il secondo consecutivo, questa volta di tacco) ad Agustinsson per la rete dell'uno a zero, risultando decisivo anche in occasione del raddoppio a firma Isak. Un messaggio al Milan e a tutto il campionato: Zlatan è pronto a scatenarsi per il finale di stagione.