Non è ancora finita la telenovela Eric Garcia-Barça: c'è ancora distanza col Manchester City

Non è ancora finita la telenovela Eric Garcia in casa Barcellona. Nonostante il difensore classe 2001 abbia già raggiunto da tempo un'intesa economica coi blaugrana per tornare a casa, c'è infatti ancora distanza - sostiene oggi la BBC - tra Barça e Manchester City per provare a chiudere già a gennaio l'operazione. Eric Garcia è in scadenza di contratto coi Citizens e, se i due club non riusciranno ad accordarsi adesso, sarà comunque libero di firmare coi catalani a partire dalla prossima stagione.