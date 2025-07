Ufficiale Nottingham Forest, colpo in difesa dal Brasile. Dal Botafogo arriva il 2005 Jair

vedi letture

Tramite i propri canali ufficiali il Nottingham Forest ha annunciato l’acquisto di Jair Cunha, difensore classe 2005 proveniente dal Botafogo. Di seguito il comunicato:

Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l'acquisto di Jair Cunha dal Botafogo.

Il giovane difensore brasiliano ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al City Ground almeno fino all'estate del 2030.

Il difensore di vent’anni si unisce alla squadra dopo essere tornato dalla Coppa del Mondo per Club FIFA con il Botafogo, con cui ha raggiunto gli ottavi di finale e segnato nella partita d'esordio contro i Seattle Sounders.

Jair ha iniziato la sua carriera nel Santos all'età di 10 anni, scalando le giovanili prima di esordire in prima squadra a 18 anni nel Campeonato Brasileiro Série A. Ha collezionato 24 presenze con la prima squadra del Santos prima di trasferirsi al Botafogo nel febbraio 2025.

Il difensore centrale, noto per la sua altezza di 1,98 m, vanta anche esperienza con le giovanili brasiliane, avendo collezionato otto presenze con la nazionale Under 20, contribuendo alla vittoria del Canarinha nel Campionato Sudamericano Under 20 all'inizio di quest'anno.

Jair ha saltato solo una partita del torneo, completando tutti i 90 minuti in ciascuna delle sue otto partite, aiutando la sua nazionale a mantenere la porta inviolata per tre volte nel cammino verso il titolo.

Il Chief Football Officer del Forest, Ross Wilson, ha dichiarato: "Jair è un giovane talento che ha dimostrato qualità durante la sua esperienza in Brasile e siamo felici di aver chiuso per il suo ingaggio.

"Jair è cresciuto in Brasile e ora ha nuove ambizioni con questo passaggio alla Premier League. Sappiamo che sarà accolto calorosamente nel gruppo qui a Nottingham".