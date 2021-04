Nuova operazione per Coutinho: il fantasista brasiliano in campo tra più di un mese

Philippe Coutinho è stato operato "con successo" dal medico della Nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, per una cisti meniscale al ginocchio sinistro. Lo ha annunciato il Barcellona in un breve comunicato, senza accennare ai tempi di recupero dell'ex Inter, fuori dall'ultima partita disputata nel 2020 (contro l'Eibar). Come riporta AS, il giocatore potrebbe tornare tra 5-6 settimane.