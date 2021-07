Nuovo dramma nella famiglia di Emiliano Sala: la sorella tenta suicidio, è in condizioni gravi

vedi letture

Non c'è pace nella famiglia di Emiliano Sala, il calciatore morto in un incidente aereo avvenuto nel Canale della Manica nel gennaio 2019. Il quotidiano argentino La Nacion riporta che Romina, la sorella del compianto attaccante argentino, è ricoverata in ospedale a Santa Fé dopo aver tentato il suicidio. Le sue condizioni sarebbero gravi ed è ricoverata in terapia intensiva con un respiratore artificiale.