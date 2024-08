Ufficiale Nuovo numero 6 per lo Young Boys. Dall'Augusta arriva il difensore Patric Pfeiffer

L'Augusta comincia a sfoltire la rosa. Il difensore Patric Pfeiffer si trasferisce in prestito in Svizzera fino al termine della stagione

Questo l'annuncio dello Young Boys: "Rinforzo dalla Bundesliga: il difensore centrale 24enne Patric Pfeiffer proviene dall'Augsburg e trascorrerà la stagione in corso in prestito. Tornerà poi all'Augsburg, con cui ha un contratto fino all'estate 2027.

Patric Pfeiffer, alto 196 cm, è nato ad Amburgo e si è formato come calciatore nella squadra della sua città. Tra il 2019 e il 2023 ha giocato per il Darmstadt 98, recitando un ruolo chiave nella promozione in Bundesliga come titolare nella stagione 2022/23. È sotto contratto con l'Augsburg da un anno. Patric indosserà il numero 6".