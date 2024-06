Ufficiale Ontiveros dà l'addio al Villarreal. Era finito nella squadra B: "Ultimo anno difficile"

Qualche anno fa Javi Ontiveros (26 anni) era considerato uno dei migliori talenti del calcio giovanile spagnolo ma la carriera dell'esterno d'attacco classe 1997 non ha seguito la traiettoria desiderata, fino a vederlo sprofondare nella squadra B del Villarreal negli ultimi mesi in cui ha vissuto da separato in casa.

Il prossimo 30 giugno il suo contratto con il Sottomarino Giallo scadrà e lo stesso Ontiveros ha anticipato il momento dell'addio tramite i suoi profili social. Scrive il 26enne: "Grazie di tutto, groguets. Dopo cinque anni al Villarreal è arrivata l'ora di dirsi addio. È stato un piacere vestire questa maglia. L'ultima stagione è stata difficile, ma non ho dubbi che tutto questo servirà da lezione quando le cose andranno bene. Me ne vado da questa famiglia, ringrazio tutti e auguro ogni bene".