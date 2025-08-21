Ufficiale Oscar Clemente saluta il Levante e la Spagna: firma col Grasshopper in Super League

Óscar Clemente ha firmato con il Grasshopper Club Zürich. Il centrocampista spagnolo classe 1999, che lascia Valencia e il Levante, si trasferisce gratuitamente agli svizzeri firmando un contratto valido fino al 2027 con opzione per un'altra stagione. Di seguito il comunicato ufficiale della sua nuova società.

Il comunicato ufficiale del Grasshopper Club Zürich

"Il centrocampista arriva a parametro zero dalla UD Levante. Lo spagnolo firma un contratto di due anni con opzione per un ulteriore anno. Clemente ha attraversato il settore giovanile dell'Atlético Madrid e successivamente è passato alla UD Las Palmas e alla UD Levante in LaLiga 2. Nella seconda divisione spagnola, il mancino ha collezionato 123 presenze in cinque anni (4 gol, 6 assist). Il Grasshopper Club Zurigo è entusiasta di iniziare la collaborazione con Óscar Clemente".

Le parole del direttore sportivo del Grasshopper Club Zürich e dello stesso giocatore

Alain Sutter, direttore sportivo del Grasshopper Club Zürich, ha presentato così il nuovo acquisto: "Óscar ha molta esperienza ed è un giocatore versatile. Siamo convinti che darà un contributo importante alla nostra squadra". Lo stesso Óscar Clemente, sempre ai canali ufficiali del club svizzero, ha poi aggiunto: "Sono molto entusiasta di iniziare subito e di dare il mio contributo al successo della squadra".