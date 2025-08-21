Ufficiale Addio Valladolid, il terzino Luis Perez vola in Turchia. Contratto biennale col Gaziantep

Il Gaziantep Futbol Kulübü ha ufficializzato sui propri canali l'acquisto del calciatore spagnolo Luis Perez con un contratto di due anni. Il trentenne terzino destro arriva a titolo gratuito dal Valladolid.

Il comunicato ufficiale del Gaziantep

"Luis Perez ha firmato il contratto ufficiale che lo lega al nostro club durante una cerimonia di firma alla quale ha preso parte il nostro presidente, Memik Yılmaz. Diamo il benvenuto a Luis Perez e gli auguriamo grandi successi sotto il nostro stemma.

Nato il 4 febbraio 1995 a Utrera, in Spagna, Luis Perez ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Sevilla FC. Successivamente ha giocato per Sevilla C, Real Jaén ed Elche. Nel 2017 è passato al Tenerife, dove ha mostrato prestazioni eccezionali, portandolo nel 2020 a entrare a far parte del Real Valladolid in La Liga. Perez ha accumulato oltre 150 presenze ufficiali con il Valladolid, giocando sia in La Liga che in La Liga 2. Conosciuto per il suo equilibrio tra attacco e difesa, la sua velocità e resistenza, il calciatore ha anche giocato come ala destra oltre che come terzino. Luis Perez ha collezionato un totale di 321 partite ufficiali nella sua carriera, contribuendo con assist e prestazioni solide. La scorsa stagione, ha disputato 33 partite con il Real Valladolid".