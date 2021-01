Ozil risponde a un tifoso: "Continuerò a giocare dopo l'Arsenal, voglio la Turchia o gli USA"

Mesut Ozil non ha alcuna intenzione di ritirarsi una volta terminato il suo contratto con l'Arsenal, in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo ha annunciato lo stesso fantasista classe '88, accostato ultimamente anche alla Juventus, che ha parlato così del suo futuro rispondendo a un tifoso su Twitter: "Continuerò sicuramente a giocare dopo la fine del mio contratto con l'Arsenal. Ci sono due Paesi in cui voglio giocare prima del mio ritiro: Turchia e USA. Se dovessi andare in Turchia, potrei firmare solamente col Fenerbahce", le parole dell'ex Real Madrid.

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey 🇹🇷 and USA 🇺🇸. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021