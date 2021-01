Palmeiras campione, esultano tanti ex italiani: da Melo a Gustavo Gomez, fino a Empereur

Il Palmeiras ha vinto l'edizione 2020 della Copa Libertadores, battendo in finale il Santos grazie a una rete segnata al 99' da Breno. Una partita spigolosa, equilibrata e decisa solo durante il lungo recupero concesso dall'arbitro. Esultano tante vecchie conoscenze della nostra Serie A: Gustazo Gomez e Luiz Adriano (ex Milan) hanno giocato dal 1', mentre negli ultimi minuti sono entrati anche Felipe Melo (ex di Inter, Fiorentina e Juventus) e Alan Empereur (ex Hellas Verona). In campo anche Matias Vina, obiettivo di mercato del Milan.