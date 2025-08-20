Ufficiale Gregoritsch dice addio al Friburgo: l’attaccante austriaco giocherà nel Brondby

Il Friburgo ha ufficializzato la cessione di Michael Gregoritsch al Brondby, club della massima serie danese. Arrivato nell’estate 2022 dall’Augusta, l’attaccante austriaco ha vestito la maglia del Friburgo in 107 partite ufficiali, realizzando 30 reti. Nel corso della sua carriera in Germania ha collezionato complessivamente 387 presenze e 94 gol, confermandosi come uno dei profili offensivi più prolifici della Bundesliga negli ultimi anni.

Il Brondby, attualmente secondo in classifica dopo cinque giornate di campionato, è impegnato questa settimana nei playoff di UEFA Conference League contro il Racing Strasburgo, e potrà contare sull’esperienza e sul fiuto del gol del trentunenne austriaco. Il direttore sportivo del Friburgo, Jochen Saier, ha voluto salutare così l’attaccante: "Gregoritsch negli ultimi tre anni è stato uno dei volti della nostra squadra, condividendo con noi momenti indimenticabili. Il suo gol nei supplementari contro il Lens nei playoff resterà sempre un brivido speciale. Lo ringraziamo per l’impegno e gli auguriamo il meglio per il futuro. A Friburgo sarà sempre un ospite gradito".

Commosso anche lo stesso Gregoritsch: "Il Friburgo mi è entrato nel cuore, sia dal punto di vista sportivo che personale. Non è stata una decisione semplice, ma guardo indietro con gioia al percorso condiviso. Posso dire che da oggi il club ha un tifoso in più".