Per la Colombia semifinale contro l'Argentina. Cuadrado: "Non c'è solo Messi. Guai a snaturarci"

Nella notte tra martedì e mercoledì si disputerà la semifinale di Copa America tra Argentina e Colombia. Juan Cuadrado, esterno dei Cafeteros e della Juventus, ha parlato della sfida e del pericolo numero uno: "Sappiamo cosa rappresenta Messi, ma non c'è solo lui. L'Argentina ha diversi giocatori che possono farti del male, è una delle squadre migliori e ci siamo preparati bene. Non tradiremo il nostro stile di gioco. Se facciamo un buon possesso palla, avremo molte opzioni per generare pericoli. Giocheremo una finale, la nostra ambizione e il grande l'obiettivo è essere al Maracana. Abbiamo tanto entusiasmo, fede e fiducia".