Phillips brilla con l'Inghilterra. L'agente: "Non ha alcun desiderio di lasciare il Leeds"

Intervistato da Inews.com.uk l’agente Kevin Sharp ha parlato del centrocampista dell’Inghilterra Kalvin Phillips, messosi in mostra all’Europeo, spiegando che il suo futuro sarà ancora al Leeds nonostante le offerte: “Quando abbiamo firmato il contratto con il club nel 2019 abbiamo trovato un buon accordo valutando tutti i pro e i contro. Il desiderio di Kalvin era quello di non partire e continuare a giocare con la squadra per cui fa il tifo fin da quando era bambino. Sicuramente ci sono dei club che lo stanno osservando anche perché quando giochi in tornei importanti con la maglia dell’Inghilterra l’interesse aumenta, ma lui è felice al Leeds e non ha alcun desiderio di trasferirsi”.