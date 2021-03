Pogba accoglie Sancho: "Finalmente in squadra con me". Ma è solo uno spot pubblicitario

"Finalmente io e Jadon Sancho siamo nella stessa squadra!", così Paul Pogba sul suo profilo Twitter. No, non si tratta di una clamorosa anticipazione di mercato. Jadon Sancho, a lungo trattato dal Manchester United, non è diventato un giocatore dei Red Devils e al momento nessuno dei due ha firmato con il Real Madrid, squadra che da tempo li corteggia entrambi. Si tratta solo si uno spot per una nota bibita, che vede i due talenti finalmente nella stessa squadra. Per la gioia del Polpo che evidentemente sogna da tempo di giocare insieme al suo amico, attualmente in forza al Borussia Dortmund.