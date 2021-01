Pogba deluso dopo l'eliminazione dalla Carabao Cup: "Non è la prima volta che succede col City"

vedi letture

Paul Pogba commenta l'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Manchester City in semifinale: "Siamo delusi perché non è la prima volta che capita in casa contro il City. La partita poteva prendere entrambe le direzioni, stavolta abbiamo perso. Ed è molto fastidioso perché dietro tutto ciò c'è un trofeo. Dobbiamo fare di meglio di sicuro".