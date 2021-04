"Possibilità intatte, meritavamo molto di più". Rivedi Conceiçao dopo lo 0-2 col Chelsea

Sergio Conceiçao non fa drammi dopo la sconfitta interna subita contro il Chelsea nell'andata dei quarti di Champions: "Le nostre possibilità per la gara di ritorno non cambiano. Sono le stesse che avevamo prima: crediamo nella nostra squadra e in quello che facciamo. Se parliamo di strategia, siamo stati tatticamente bravi stasera; purtroppo, alcuni errori individuali hanno permesso ai nostri avversari di realizzare due reti. Meritavamo sicuramente di più di questo risultato. Sicuramente non una sconfitta per 2-0".