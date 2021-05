Pote capocannoniere in Portogallo, il Benfica non ci sta: "Mancata contemporaneità con Sporting"

vedi letture

Il Benfica si è complimentato con Haris Seferovic, che ha sfiorato il titolo di capocannoniere del campionato portoghese chiudendo la stagione a 22 reti, una in meno di Pedro Gonçalves Pote. Allo stesso tempo, si è lamentato con la Lega calcio perché le partite dello Sporting e del Benfica non si sono disputate in contemporanea, favorendo così il calciatore dei rivali: entrambi avevano realizzato 20 gol prima dell'ultima giornata, ma il trequartista dei Leoes ha firmato una tripletta contro il Maritimo: "Menzione speciale anche per l'ennesima doppietta di Seferovic, la nona in questa stagione, che lo aveva messo in vantaggio nella lotta per il titolo di miglior marcatore. Il suo avversario è però entrato in campo dopo, sapendo cosa avrebbe dovuto fare per andare in testa alla classifica", il commento del Benfica.