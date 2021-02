Preferenza alla Spagna, ma il PSG non molla: contatto tra Alaba e Al-Khelaifi

A 28 anni, David Alaba ha scelto di lasciare il Bayern Monaco e di tentare una nuova avventura. Il difensore austriaco, che ha il contratto in scadenza a giugno, si libererà gratuitamente e per questo potrebbe scatenarsi una vera e propria asta tra i maggiori club europei: il Real Madrid sembra in vantaggio, ma anche Liverpool, Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain sono interessati. Secondo quanto riporta Sky Sport Germania , il giocatore avrebbe già parlato con Nasser Al-Khelaïfi e da due settimane avrebbe intensificato i contatti. Alaba, nel frattempo, sta cercando di capire quale sia la scelta migliore per il suo futuro, anche se preferirebbe la Spagna.