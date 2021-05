Premier League, 35^ giornata: Tottenham sconfitto in casa del Leeds per 3-1

Sconfitta a Leeds per il Tottenham nel match delle 13.30 valido per la 35^ giornata di Premier League. A Elland Road finisce 3-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Dallas al 13’, Bamford al 42’ e il sigillo finale di Rodrigo all’84’. Per gli Spurs, invece, rete della bandiera a firma del coreano Son al 25’.

Con questa vittoria il Leeds di Marcelo Biella si porta a quota 50 punti, quattro in meno del Liverpool che occupa l’ultima posizione europea della classifica. Tottenham che invece rimane fermo a 56 punti.