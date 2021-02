Premier League, il Wolverhampton vince in rimonta a Southampton e opera il sorpasso

Terminata qualche istante fa la prima partita in programma oggi nella domenica di Premier League. Il Wolverhampton ha vinto in rimonta in casa del Southampton, operando peraltro anche un sorpasso in classifica. Al gol del vantaggio di Ings nel primo tempo, ecco la rimonta nella ripresa nel segno dei portoghesi Neves e Neto.

Southampton - Wolverhampton 1-2

25' Ings (S); 53' rig. Neves (W); 66' Neto (W)