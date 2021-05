Premier League, rinnovati i diritti TV nel Regno Unito: frutteranno quasi 5 miliardi in 3 anni

I club della Premier League hanno concordato all'unanimità una proposta per concludere un rinnovo di tre anni degli accordi di trasmissione in diretta e non in diretta del Regno Unito della Lega con Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video e BBC Sport. I rinnovi, validi per il triennio complessivo, saranno conclusi allo stesso valore complessivo di circa 4,7 miliardi di sterline. Inoltre la Premier League, che prevedeva di impegnare 1,5 miliardi di sterline nella piramide per un periodo di tre anni, ha deciso di integrare la somma con ulteriori 100 milioni di sterline, a supporto alle aree della comunità calcistica particolarmente vulnerabili agli impatti di COVID-19.