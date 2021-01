Prima gioia in panchina per Pochettino: "Emozione enorme, felice per il mio fedele staff"

vedi letture

Mauricio Pochettino aveva solo sfiorato un trofeo sulla panchina del Tottenham. La prima gioia della sua carriera da allenatore è arrivata ieri, alla guida del PSG, club in cui si è insediato da pochi giorni. E dopo la sfida di Supercoppa contro il Marsiglia ha fatto fatica a trattenere la felicità: "È un'emozione enorme, faccio fatica a esternare tutto quello che sento in questo momento. Anche se non lo dimostro, sono felice perché da tanti anni lavoro insieme ai miei collaboratori, dall'Espanyol al Southampton fino al Tottenham, e abbiamo sempre cercato di vincere un trofeo. Per una persona come me, che è stata sempre competitiva anche da calciatore, è difficile andare vicina alla vittoria ma non riuscire mai ad ottenerla. Vincere qui dopo così poco tempo è una grande emozione. Farlo qui, in un club che amo e che mi ha reso un uomo e un giocatore migliore, è ancora più bello. Un orgoglio incredibile".