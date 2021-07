Prime parole da tecnico del Crystal Palace per Patrick Vieira: "Entusiasta del ritorno in Premier"

vedi letture

Prime parole da allenatore del Crystal Palace per Patrick Vieira, che oggi si è presentato così ai canali ufficiali dei Glaziers: "Sono davvero entusiasta di avere l'opportunità di tornare in Premier League e allenare questa grande squadra, iniziando un nuovo capitolo insieme. Ho parlato col Presidente e col Direttore Sportivo, questo progetto mi ha colpito e spero di dare il mio contributo affinché il Crystal Palace possa fare sempre meglio. Non vedo l'ora di scendere in campo a Selhurst Park e di vivere quell'atmosfera fantastica che i nostri tifosi riescono a creare in ogni partita", le dichiarazioni del tecnico francese.

Mister Vieira ha firmato un contratto fino al 2024.