Ufficiale Eloi Gomez lascia il Barcellona: il talento della Masia firma con l'Ajax fino al 2028

Un altro gioiello della Masia saluta il Barcellona. Eloi Gómez Saus, centrocampista classe 2009 originario di Gironella, ha deciso di trasferirsi all’Ajax, firmando un contratto fino al 2028, il massimo consentito per i minorenni secondo le normative FIFA.

Eloi, considerato uno dei talenti più puri del vivaio blaugrana, è arrivato quando aveva appena otto anni e si è sempre distinto per visione di gioco e tecnica. A convincere il club di Amsterdam è stata proprio la sua intelligenza calcistica. "Eloi è il classico regista che piace all’Ajax", ha dichiarato Marijn Beuker, direttore tecnico dei lancieri. "Ama iniziare l’azione, prende l’iniziativa con il pallone tra i piedi e ha una grande capacità nel giocare a uno o due tocchi".

Per il giovane catalano, il passaggio in Olanda è stato naturale: "Il fatto che l’Ajax giochi con lo stesso stile del Barça è stato decisivo nella mia scelta", ha spiegato. "Mi ispiro molto a Frenkie de Jong e a Rodri del Manchester City”. Il Barça, che perde a parametro zero uno dei suoi talenti più promettenti, dovrà ora riflettere su come evitare ulteriori fughe dalla Masia. L’Ajax, dal canto suo, si assicura un regista dal futuro luminoso.