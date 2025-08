Ufficiale Tolosa, terzo acquisto estivo: dal Cercle Brugge arriva il ghanese Abu Francis

Il Tolosa ha annunciato il terzo acquisto del mercato estivo: si tratta del centrocampista ghanese Abu Francis, che arriva dal Cercle Brugge. Originario di Accra, classe 2001, Francis è un centrocampista centrale dal profilo moderno, capace di agire da box-to-box grazie alla sua intensità, alla corsa instancabile e all’abilità nel partecipare sia alla fase difensiva che offensiva. Dopo essersi formato alla celebre Right to Dream Academy, ha mosso i primi passi in Europa con il Nordsjaelland, in Danimarca, per poi trasferirsi nel 2022 in Belgio, dove si è affermato al Cercle Brugge.

Con il club belga ha collezionato 82 presenze complessive, mettendo a segno 3 gol e 7 assist. Le sue prestazioni lo hanno reso uno dei centrocampisti più seguiti del campionato, attirando l’interesse di diversi club europei, ma il Tolosa ha vinto la concorrenza. Francis vestirà la maglia numero 17 e diventa il primo giocatore ghanese nella storia del club. Conta anche 5 presenze con la Nazionale maggiore, le Black Stars.

Il direttore sportivo Viktor Bezhani si è detto entusiasta: "Ha tutto per imporsi in Ligue 1: energia, fisicità e intelligenza tattica". Lo stesso giocatore ha commentato: "Sono felice di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di conoscere la squadra, la città e i tifosi".