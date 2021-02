PSG, Bakker infuriato per l'ennesima esclusione: calcio ai cartelloni prima delle scuse

Mitchel Bakker non sta vivendo bene il cambio di panchina al PSG. Con Tuchel l'esterno era tra i giocatori più utilizzati, mentre con Pochettino ha giocato molto meno spazio. Questa condizione lo ha spinto ad un gesto di frustrazione al termine della gara vinta contro il Dijon: il giocatore, che avrebbe dovuto allenarsi con i preparatori e insieme a coloro che non sono scesi in campo, dopo alcune indicazioni dello staff del tecnico argentino, ha calciato un cartellone pubblicitario a bordo campo prima di lasciare il terreno di gioco tra lo stupore generale. Un paio di minuti dopo però, consapevole dell'errore, il calciatore è tornato in campo chiedendo scusa a tutti e riprendendo l'allenamento. A riportarlo è Mundo Deportivo.