PSG, Bakker: "Ora discuteremo delle prospettive future, non so ancora se rimarrò"

Mitchel Bakker, terzino del PSG, ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista con il quotidiano olandese De Telegraaf: “Posso guardare indietro con soddisfazione alla mia stagione, ho giocato tanti minuti e disputato buone partite. Ora mi sederò ad un tavolo con il PSG per discutere delle prospettive per la prossima stagione. Vorrei poter giocare con continuità: sono interessato perché vorrei rimanere ma prima devo conoscere i loro piani. Ancora non so se rimarrò, di certo dopo un’annata del genere non posso lamentarmi”.