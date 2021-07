PSG, difficoltà con Sergio Ramos. Arsenal e Chelsea alla finestra per lo spagnolo

Aumentano le pretendenti al difensore Sergio Ramos, svincolatosi dal Real Madrid dopo 16 anni di militanza. Lo spagnolo è da tempo vicino al PSG, ma negli ultimi giorni sono emersi dei problemi relativi all’impatto che potrebbe avere nello spogliatoio della squadra parigina e sulla durata del contratto. Per questo sul giocatore, come riferisce l’edizione inglese di Goal, si starebbero muovendo due club londinesi: l’Arsenal e il Chelsea. I Gunners avrebbero già contattato Ramos per sondarne il terreno, mentre i Blues sarebbero alla finestra in attesa degli eventi.